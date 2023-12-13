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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معتمد جمال يرفض المغامرة بالونش في مواجهة المصري البورسعيدي

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش
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يفضل معتمد جمال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عدم المجازفة بمحمود حمدي الونش، في مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدًا الخميس.

ويرغب معتمد جمال، في عودة اللاعب للمشاركة في المباريات بصورة تدريجية، خاصة وأن اللاعب عائد بعد فترة غياب طويلة بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي.

وعاد  الونش، للمشاركة التدريبات الجماعية للأبيض، وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن "الونش" خضع لاختبار طبي، وتم مراجعة كافة القياسات البدنية التي أجراها اللاعب في مركز التأهيل الذي كان يخضع فيه للقياسات خلال الأيام القليلة الماضية، وتم التأكد من جاهزية المدافع للمشاركة في التدريبات الجماعية، لينتظم في مران الفريق بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

معتمد جمال الزمالك محمود حمدي الونش لمصري البورسعيدي