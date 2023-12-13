السفير جمال بيومي: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تاريخية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إننا نسعى لمثل هذه المناسبات مثل الانتخابات الرئاسية التي تظهر الحشد الوطني، مشيرًا إلى أن المصريين اجتمعوا حول شىء واحد حتى وإن كانت الاختيارات مختلفة، كما أنه من المهم أن نتسم بالروح الرياضية ونتقبل النتيجة أيًا كانت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «المراقبون لهم دوران، أولًا أن يؤكدوا لنا أنه لا توجد أي تجاوزات أو خروقات، والأمر الآخر أن يدرك العالم كله أن الذى يجلس على كرسي الرئاسة في مصر، هو نتيجة اختيار سليم وكامل من الشعب المصري، وكلنا خلف المرشح الذى أجمع عليه الشعب ويصبح ممثل مصر، ونحن دولة من أقدم بلدان العالم، ولن تاريخ مكتوب من آلاف السنيين، تاريخنا مشرف، دبلوماسيتنا ألفين سنة قبل الميلاد».

وتابع: «سعداء أن يتم الاعلان بأن نسبة المشاركة تخطت 45% وهي نسبة عالية جدًا في تاريخ الانتخابات المصرية وفي تاريخ الانتخابات عمومًا، وهو ما يؤكد أن هناك حشد، خاصة فى ظل أننا نواجه مشاكل عالمية سواء الحرب فى أوكرانيا، أول المشاكل العالمية الأخرى، أو مشاكل أقليمية من انقسامات وحروب داخلية فى البلاد من حولنا في سوريا ولبنان وليبيا، ثم الكارثة الكبري التي تحدث فى غزة، وهذا معناه أن هناك تفويضا للحكومة المصرية، والشعب غير راض بالمرة عما يجري في غزة».