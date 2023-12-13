محاضرة فنية من كولر للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة اتحاد جدة السعودي بكأس العالم

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران الفريق الأحمر اليوم، وذلك لتجهيز للاعبي الفريق لمواجهة اتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم في اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غد الجمعة.

وتجري اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية 2023 جلسة تصوير رسمية للاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يحضر جميع لاعبي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني جلسة التصوير بالزي الرسمي للفريق.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي المقرر إقامتها مساء بعد غد الجمعة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة خلال شهر ديسمبر الجاري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد أنهى مرانه الأول في السعودية الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، استعدادًا لخوض مباراة اتحاد جدة السعودي.

وقبل بداية المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعًا مع اللاعبين، طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم، من أجل تقديم مستوى قوي خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وشهد المران الأول لفريق الأهلي التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.