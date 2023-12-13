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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بابا الفاتيكان: يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة على الفور

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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أكد بابا الفاتيكان، أنه يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة على الفور، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، اليوم الأربعاء.
وأضاف بابا الفاتيكان، " أجدد دعوتي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

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