بابا الفاتيكان: يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة على الفور

أكد بابا الفاتيكان، أنه يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة على الفور، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، اليوم الأربعاء.

وأضاف بابا الفاتيكان، " أجدد دعوتي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".