الاحتلال الإسرائيلي يحتجز الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بمستشفى كمال عدوان

احتجز الاحتلال الإسرائيلي، الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بمستشفى كمال عدوان واقتادهم إلى جهة غير معلومة، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، إصابة 5 من الكوادر الطبية بمستشفى كمال عدوان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وأن قوات الاحتلال ما زالت تُحاصر مستشفى كمال عدوان وتطلق النار والقذائف داخله.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للأطفال العناية المركزة.