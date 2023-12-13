الأمير: الأشخاص ذوي الإعاقة ضربوا مثلًا حقيقيًا في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية

قال حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الأشخاص ذوي الإعاقة كان لا بد لهم أن يكون لهم دور حقيقي فى بناء الوطن، وهو ما حدث في الانتخابات الرئاسية الحالية، حيث ضربوا مثلا حقيقيا فى المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية 2024 .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولي”، اليوم الأربعاء، أن الأشخاص ذوي الإعاقة قدموا صورة حضارية عن الدولة المصرية، خاصة أنهم حصلوا على عدد من الاستحقاقات الدستورية خلال الفترة السابقة.

وتابع المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: “على مستوى كل المحافظات، متابعونا رصدوا خروج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير جدا على كل اللجان، ولدينا العديد من متابعينا أكدوا على حرص وتعاون القضاة مع ذوي الإعاقة”.