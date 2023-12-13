"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار الأمم المتحدة بالوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تم اعتماده أمس، بتصويت 153 دولة إيجابا.

وذكرت المنظمة- في بيان، اليوم الأربعاء- أن ذلك التصويت يعكس الإجماع الدولي والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم تجاه ضرورة وقف جرائم التهجير والتدمير والإبادة الجماعية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية، وخصوصا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، ووضع حد لخطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العدوان العسكري والاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.