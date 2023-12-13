سيول على شمال سيناء وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والعظمى 21 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و معتدل علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الأربعاء أمطار متوسطة الي غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة.

وهناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة الي مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة وخليج السويس والقاهرة الكبرى ووسط سيناء علي فترات متقطعة.

ويشهد اليوم نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى 12 درجة.