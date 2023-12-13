رئيس أذربيجان: ندعم باستمرار العمل المناخي العالمي ونهتم بكفاءة الطاقة

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف "إن بلاده تدعم باستمرار العمل المناخي العالمي وتنفذ مختلف التدابير الخاصة بكفاءة الطاقة".

جاء ذلك في منشور شاركه علييف في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي حول استضافة أذربيجان للدورة ال(29) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) العام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية /أذرتاج/ عن علييف قوله "إن البيئة النظيفة والنمو الأخضر من أولوياتنا الوطنية. تكتسب الطاقة المتجددة زخما في أذربيجان".

وأضاف "أن استضافة مؤتمر (COP29) في عام 2024، نابع من تصميمنا الراسخ على المساهمة في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، ولن ندخر أي جهد لجعل مؤتمر الأطراف ال(29) قصة نجاح".

وتقدم علييف بالشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على التنظيم الممتاز للدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات، وقال "إنه يتطلع للعمل معا لتعزيز العمل المناخي".

