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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطائرة الإغاثية السعودية الـ25 تتوجه إلى مطار العريش لدعم متضرري قطاع غزة

مطار العريش
مطار العريش
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غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الـ25، الرياض، اليوم الأربعاء، متجهة إلى مطار العريش الدولي، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع السعودي، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، أن الطائرة تحمل على متنها سيارتي إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
يذكر أن 14 سيارة إسعاف دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي متضمنة التجهيزات الطبية الأساسية.
وقال المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: "إن سيارات الإسعاف تتضمن تجهيزات طبية شملت أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، إضافة إلى حقائب الإسعافات الأولية وغيرها من المستلزمات اللازمة"، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".

 

الطائرة الإغاثية السعودية قطاع غزة مطار العريش