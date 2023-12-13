الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج 22 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة في غزة

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنجل اليوم الأربعاء خروج 22 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة في قطاع غزة.

وقال حنجل - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) - "إن قطاع الإسعاف التابع للهلال الأحمر الفلسطيني تضرر بشكل كبير في غزة جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود".

وأشار إلى تضرر عدد كبير من سيارات الإسعاف إثر القصف الإسرائيلي، قائلا "يوجد 13 سيارة إسعاف فقط تعمل في قطاع غزة و71 كادرا صحيا يعملون بدائرة الإسعاف".

وأضاف "أن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف كانت تنقل 11 مريضا من مستشفى المحمداني، مما أدى إلى استشهاد أحد المصابين"، مؤكدا أن الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل على تقديم الخدمات للنازحين والمرضى في مستشفي الأمل بخان يونس.

وكان حنجل قد أعلن أمس أن إدخال الوقود إلى قطاع غزة؛ يمثل أولوية قصوى، قائلا "يجب إدخال الوقود إلى غزة حتى لا تتوقف المستشفيات عن عملها".