الجارديان: أوكرانيا تلح بشدة على قادة أوروبا من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي

أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن أوكرانيا تلح بشدة على قادة الدول الأوروبية من أجل قبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية المقرر عقدها غدا في بروكسل وتستمر لمدة يومين.

وأشار كاتب المقال باتريك وينتور إلى أن أوكرانيا، تبذل جهودا كبيرة، من أجل إقناع قادة الدول الأوروبية طرح الموضوع خلال القمة التي من المقرر أن تبدأ غدا، موضحا أن رئيس أركان الجيش الأوكراني أندريه يارماك أعلن مؤخرا في تصريحات أن "المنظومة الأوروبية لن تكتمل بدون أوكرانيا".

ويسلط المقال، الضوء في هذا السياق على تصريحات يارماك التي يناشد فيها الدول الأوروبية قبول عضوية بلاده مؤكدا أن "أوكرانيا لديها ما تقدمه للاتحاد من خلال صناعاتها الدفاعية المتقدمة وقطاع تكنولوجيا المعلومات المتطور"، موضحا في نفس الوقت أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في مجال إصلاح مؤسسات الدولة، وأن انضمامها للاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد.

ويلفت المقال إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت الشهر الماضي البدء في مفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد وهو الاقتراح الذي من المقرر أن يناقشه قادة دول الاتحاد في القمة التي سوف تعقد على مدار يومين في بروكسل، إلا أن المخاوف تنتاب أوكرانيا، كما يشير المقال، من أن اعتراض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان على انضمام كييف للاتحاد قد يعرقل خطوات قبول عضويتها.

ويضيف المقال أن أوكرانيا طالما بذلت جهودا كبيرة من أجل الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، والآن تسعى من أجل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، موضحا أن المخاوف تنتاب أوكرانيا من أن يؤدي رفض أو تأجيل عضويتها في الاتحاد الأوروبي إلى حالة من الإحباط داخل أوكرانيا في الوقت الذي تحتاج فيه إلى رفع المعنويات من أجل الاستمرار في الحرب الحالية مع القوات الروسية.

ويشير المقال في الختام إلى تصريحات أحد كبار المسؤولين الأوكرانيين التي يقول فيها إن بلاده التي تخوض حربا ضروسا مع القوات الروسية لا تدافع عن أمنها واستقرارها فقط، ولكنها بالأحرى تدافع عن أمن واستقرار القارة الأوروبية بأسرها.