جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 8 جنود بمعارك في غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 7 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي وقائد الكتيبة 13 في لواء "جولاني" في معركة في حي الشجاعية، إلي جانب إصابة 4 جنود بجراح خطيرة خلال معارك في شمالي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وبذلك ارتفع عدد قتلي جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلن إلى 442 قتيل منذ 7 من شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-ريشت بيت"، بأن قوة قتالية تابعة للواء "جولاني"، خرجت، يوم أمس الثلاثاء، لتفتيش المباني في منطقة القصبة في حي الشجاعية الذي يعتبر منطقة كثيفة بالسكان.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن القوة العسكرية وقعت في كمين لمقاتلين من المقاومة الفلسطينية، حيث تم تفجير عدة ألغام بها، كما تم من أحد المنازل إطلاق النار على الجنود.