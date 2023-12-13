المفوضية الأوروبية تعتمد برنامج عمل مجلس الابتكار الأوروبي لعام 2024

اعتمدت المفوضية الأوروبية برنامج عمل مجلس الابتكار الأوروبي (EIC) لعام 2024 بفرص تمويل تزيد قيمتها على 1.2 مليار يورو ومعظمها مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتطوير وتوسيع نطاق ابتكارات "التكنولوجيا العميقة" في المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والمواد الخام الحيوية وأشباه الموصلات وتقنيات الكم.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي - نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة - أن ذلك يأتي جنبا إلى جنب مع قرار المفوضية الذي يكمل إعادة هيكلة صندوق EIC ليحصل على ضخ رأس مال قدره 585 مليون يورو للاستثمار في الشركات المختارة من EIC، والاستفادة من أكثر من 2 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة.

وأشار البيان إلى أنه في حين أن غالبية تمويل EIC مفتوح لجميع مجالات التكنولوجيا، فقد تم تخصيص 420 مليون يورو للتكنولوجيات الجديدة وللشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لمواجهة التحديات التي تدعم بشكل مباشر الصفقة الأوروبية الخضراء وبرنامج "ري باور إي يو" للطاقة وقانون الرقائق وقانون الذكاء الاصطناعي المستقبلي والصناعات الخضراء والقانون وسياسات الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك أجندة الابتكار الأوروبية الجديدة.

وتماشيا مع استراتيجية المفوضية بشأن الأمن الاقتصادي، سيتم فحص التطبيقات في المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والكم للتأكد من الملكية الأجنبية وضمانات الاستثمار التي سيتم تطبيقها من قبل صندوق EIC، ويقدم برنامج عمل مجلس الابتكار الأوروبي 2024 تفاصيل التمويل في ثلاثة مخططات رئيسية؛ من بين ذلك تخصيص 256 مليون يورو لفرق بحثية متعددة التخصصات لإجراء أبحاث ذات رؤية مع إمكانية أن تؤدي إلى اختراقات تكنولوجية ومنح تصل إلى 4 ملايين يورو.

كذلك، أكملت المفوضية إعادة هيكلة صندوق مجلس الابتكار الأوروبي من خلال تحويل أسهمه إلى بنك الاستثمار الأوروبي، مع الحفاظ على توجيهها للسياسة الاستثمارية للصندوق. وإلى جانب التدابير التي تم إدخالها في برنامج عمل المجلس، سيسمح هذا لصندوق مرونة أكبر للمجلس لإدارة محفظة الاستثمارات، التي تضم بالفعل أكثر من 500 من الشركات الناشئة الواعدة في أوروبا والشركات ذات النمو المرتفع، وفقا للبيان

