باحث سياسي: الإقبال بالانتخابات الرئاسية كان تاريخيا

قال بيير يعقوب، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن كلام الهيئة الوطنية للانتخابات يكون على أساس أرقام تأتيها من اللجان الفرعية، ونحن كمركز كنا نتابع الانتخابات على الأرض وتابعنا الإقبال الكبير وكان الإقبال تاريخيا بكل المقاييس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "إكسترا نيوز": "بعد أول يوم ونصف وصلت نسبة المشاركة 45% كما أعلنت الهيئة ولدينا أكبر نسبة مشاركة قبل ذلك كانت عام 2014 بنسبة 47.5%".

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.