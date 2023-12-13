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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يهدم بناية سكنية ويشرد 4 عائلات في القدس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية في حي رأس العامود بمدينة القدس المحتلة. 
وقال شهود عيان، في المدينة المحتلة، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الحي، وشرعت بهدم بناية سكنية مكونة من طابقين، كل طابق فيه أربع شقق، مساحة كل واحدة 110 أمتار مربعة، وتقع بالقرب من واد قدوم. 
يُذكر أن العمارة تم تشييدها عام 2016 وتم دفع مخالفات لصالح بلدية الاحتلال بقيمة 800 ألف شيكل، وصدر قرار بهدمها يوم الأربعاء الماضي. 
 

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين