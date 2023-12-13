سويسرا ترسل 60 مركبة لإزالة الألغام إلى أوكرانيا بتمويل ألماني

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنها ستتسلم 60 مركبة لإزالة الألغام من سويسرا بحلول منتصف العام المقبل، بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وبنك التنمية الألماني.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن الشركة السويسرية جلوبال كليرانس سوليشن ستقوم بتسليم المركبات بحلول العام المقبل لمساعدة الجيش الأوكراني في اكتشاف وتفكيك الألغام التي زرعتها روسيا.

وقالت الشركة - في بيان - "بحلول منتصف العام المقبل، سنكون قد سلمنا 60 مركبة لإزالة الألغام إلى أوكرانيا، مما يساعد على خلق بيئات آمنة، وتسهيل تعافي المدنيين وإنقاذ الأرواح".

وفي مايو الماضي، كانت الشركة السويسرية قد أعلنت عزمها نقل حوالي 20 مركبة لإزالة الألغام إلى أوكرانيا خلال عام 2023 حيث سيتم استخدام المركبات لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من الأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية في المناطق المهجورة في ميكولايف وخاركيف وخيرسون.

وفي الشهر الماضي، افتتحت الشركة السويسرية مركز خدمة لمركبات إزالة الألغام في أوكرانيا حيث تتمثل مهمة المركز في تقديم المشورة للمتخصصين الأوكرانيين والمساعدة في صيانة وإصلاح مركبات إزالة الألغام.

ووفقا للتقديرات الأولية، فإن ما يقرب من 174000 كيلومتر مربع في أوكرانيا يحتمل أن تكون ملوثة بالذخائر المتفجرة.

