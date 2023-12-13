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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصدر رسمي جزائري: استقبال 400 طفل فلسطيني مصاب لتلقي العلاج

أطفال غزة
أطفال غزة
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أكد مصدر رسمي جزائري لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن الجزائر ستستقبل 400 طفل فلسطيني مصاب لتلقي العلاج من جروح وآثار القصف الإسرائيلي الهمجي الذي طال المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح المصدرK أن استقبال هؤلاء الأطفال الجرحى سيكون بالمستشفيات المدنية والعسكرية لولايات الجزائر العاصمة، ووهران (شمال غربي الجزائر)، وقسنطينة بشرقي البلاد.

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