مصدر رسمي جزائري: استقبال 400 طفل فلسطيني مصاب لتلقي العلاج

أكد مصدر رسمي جزائري لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن الجزائر ستستقبل 400 طفل فلسطيني مصاب لتلقي العلاج من جروح وآثار القصف الإسرائيلي الهمجي الذي طال المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح المصدرK أن استقبال هؤلاء الأطفال الجرحى سيكون بالمستشفيات المدنية والعسكرية لولايات الجزائر العاصمة، ووهران (شمال غربي الجزائر)، وقسنطينة بشرقي البلاد.