فبراير 2024.. إطلاق الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى 

أعلنت “ساميت إيفنت” عن استعدادها لإطلاق الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى، والتي ستقام خلال الفترة من 1 وحتى 15 فبراير 2024 في دبي أوبرا.

ويستضيف المهرجان في دورته لهذا العام مجموعة كبيرة من المؤدين من مختلف أنحاء العالم ليقدموا أفضل العروض الموسيقية الكلاسيكية وسط أجواء استثنائية لا تُنسى.

ويشهد المهرجان مشاركة 15 من أشهر العازفين المنفردين حول العالم، بمن فيهم عازفي الكمان مكسيم فينغيروف “موناكو”، وستيلا تشن “الولايات المتحدة الأمريكية”، ومارك بوشكوف “بلجيكا”، وكلارا جومي كانغ “كوريا الجنوبية/ ألمانيا”، وجيمس إهنس “كندا”، ودايشن كاشيموتو “اليابان”، بالإضافة إلى نخبة من عازفي البيانو، بمن فيهم فاضل ساي “تركيا”، ويول أوم سون “كوريا الجنوبية”، ويينكون سانوو"كوريا الجنوبية"، وبهزود عبد الرحيموف “أوزبكستان”، وزي زي “هونج كونج/ الولايات المتحدة الأمريكية”، وإنريكو بيس “إيطاليا”، وفرانك برالي “فرنسا”.

كما يشهد المهرجان مشاركة أوركسترا برلين السيمفونية وأوركسترا أكسفورد الفيلهارمونية بقيادة نخبة من قادة الأوركسترا العالميين، بمن فيهم إيفيند غولبيرغ يانسن “النرويج”، وأنو تالي “إستونيا”، وجون وارنر “المملكة المتحدة”، ونبيل شحادة “ألمانيا”، وكريستوف بوبن “ألمانيا”، ولوكاس ماسياس “إسبانيا” ماريوس بابادوبولوس “المملكة المتحدة”.

ويعرض المهرجان بدورة 2024 أجمل المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية من تأليف يوهان برامز وبيوتر إلييتش تشايكوفسكي، بالإضافة إلى المقطوعات المعاصرة من إبداع المؤلف المقيم أليكسي شور. وسيستمتع الحضور في قاعات دبي أوبرا بألحان أعظم المؤلفين الموسيقيين، بمن فيهم لودفيغ فان بيتهوفن، وكاميل سان سانس، وماكس بروخ، وإدوارد إلجار، وبدرجيخ سميتانا، بالإضافة إلى فولفغانغ أماديوس موزارت، وروبرت شومان، وفيلكس مندلسون، وأنتونين دفورجاك وجواكينو روسيني، وغيرهم.