أسعار الدولار اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023

واصلت أسعار الدولار الأمريكي استقرارها أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ووصل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

كما سجل ثاني أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر الدولار، مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك (مصر والأهلي والتنمية الصناعية).

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية بداية تعاملات اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد، بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي عند نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

ثبت سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك التعمير والإسكان عند نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95