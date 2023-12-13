الخارجية الكندية: أوتاوا ستؤيد "نظام المساءلة" للتحقيق في السلوك العسكري الإسرائيلي في غزة

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن بلادها ستدعم "نظام محاسبة" للتحقيق في السلوك العسكري الإسرائيلي خلال حربها على غزة.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، على قرار -غير ملزم- يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، وهي دعوة فشل مجلس الأمن في تنفيذها حتى الآن.

وصوتت الهيئة، التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بـ 153 دولة لصالح القرار، بينما صوتت عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، ضد القرار، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية - خلال برنامج حواري تلفزيوني -: "في هذه المرحلة، لدينا 18 ألف مدني وعسكري فلسطيني قتلوا -70 في المائة من هؤلاء الأشخاص كانوا من النساء والأطفال- لذا فإن ما يحدث الآن مقلق للغاية".

وأعربت حكومات كندا وأستراليا ونيوزيلندا في وقت سابق اليوم عن دعمها للجهود الدولية العاجلة لتحقيق "وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة في تعبير منسق للقلق بعد فترة وجيزة من تحذير الولايات المتحدة لإسرائيل من تراجع الدعم الدولي لحملتها العسكرية.