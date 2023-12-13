الانتخابات الرئاسية 2024| بالأرقام.. اللجنة العامة بمركز الخارجة بالوادي الجديد تعلن نتيجة "الحصر العددي" للانتخابات

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية رقم ١ بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن نتيجة تصويت أهالي المركز بمقر قاعة على حريف بمدينة الخارجة، بعد انتهاء اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاءت نتيجة التصويت بإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم داخل اللجان الفرعية ٥٠٢٣٤ صوت، وكان مجموع الأصوات الباطلة ٥٦٦٦، ومجموع الأصوات الصحيحة ٤٤٥٦٨ صوت حصل منها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ٣٩٨٩٥ صوت، والمرشح محمد فريد سعد زهران ٥٢٨ صوت، والمرشح عبد السند حسن محمد يمامة حصل على ٨٩٣ ، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم محمد سليمان عمر ٣٢٥٢.

استحق 188012 ناخبا من محافظة الوادي الجديد، التصويت، في 5 لجان عامة و67 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 82 لجنة فرعية منهم 7 لجان للمغتربين موزعة على مراكز المحافظة الخمسة بواقع 75 لجنة فرعية و 7 لجان مغتربين بواقع 5 مراكز انتخابية موزعة على المراكز الإدارية الخمسة ( الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط).

ضم مركز الخارجة 27 لجنة فرعية و الداخلة 28 لجنة فرعية فيما ضمت الفرافرة 12 لجنة فرعية، وضمت واحة بلاط 9 لجان، بينما واحة باريس تضم 6 لجان فرعية، إلى جانب لجان المغتربين بواقع 7 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

فيما تضمنت لجان المغتربين 7 لجان هي لجنة بمركز شباب الخارجة ولجنة في مركز شباب الداخلة ولجنة بمركز شباب العين بمنطقة شرق العوينات ولجنة بمركز شباب الفرافرة ولجنة بمقر مركز شباب قرية الكفاح بمركز الفرافرة ولجنة بمقر نادي باريس الرياضي ولجنة بمركز شباب مركز بلاط.