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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبنهاجن يرافق بايرن ميونخ إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بفوز صعب على جالطة سراي

كوبنهاجن وجالطة سراي
كوبنهاجن وجالطة سراي
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حسم كوبنهاجن التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بهدف دون رد على ضيفه جالطة سراي التركي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب باركن ستاديون، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاء هدف الفوز لكوبنهاجن في الدقيقة 58، عن طريق اللاعب لوكاس ليراجر، وجاء هذا الفوز ليؤكد أن كوبنهاجن كان الفريق الأفضل في المجموعة الأولى، حيث تفوق على بايرن ميونخ في مباراة الذهاب، وخسر أمامه في مباراة الإياب بفارق هدف.

ورفع الفريق الدنماركي رصيده إلى 8 نقاط، في وصافة المجموعة الأولى خلف بايرن ميونخ الأول ب16 نقطة بينما حل جالطة سراي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وبذلك، يودع جالطة سراي دوري أبطال أوروبا ويشارك في بطولة الدوري الأوروبي، بينما تذيل مانشستر يونايتد المجموعة برصيد 4 نقاط.

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