الشاعر أحمد سويلم: المقاومة الفلسطينية من حقها أن تقاوم حتى تستعيد أرضها

قال الشاعر الكبير أحمد سويلم، مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، إن التاريخ لا يكذب، ولهذا ينبغي أن تذكر بأحداثه، وكيف كانت الأرض خالصة لفلسطين والأماكن المقدسة، ثم تحايل الاحتلال البريطاني فأعطى الحق لإسرائيل بالسيطرة على الأرض واحتلالها وطرد أبنائها إلى أطرافها.

وأضاف "سويلم" فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه لابد أن نمر على مراحل المقاومة والنضال فى القضية الفلسطينية، ونذكر بأن الاحتلال في أي مكان من العالم لم ينته بدون مقاومة.

وتابع: "وأن كل دولة احتلت استطاعت بالمقاومة والصمود والشهداء طرد الاحتلال والانتصار عليه، ومن ثم فإن المقاومة الفلسطينية من حقها أن تقاوم حتى تستعيد أرضها.. كما نذكر أن أرض فلسطين هى اليوم الوحيدة المحتلة فى العالم".

وعن مدى تأثير التكنولوجيا على الطفل، أكد أن الوسائل التكنولوحية فهى تفتقد إلى هذه الملاءمة وهذه الجودة، وتترك الأفق يختلط فيه السلبى والإيجابي، ويجد الطفل نفسه مطالبا بالوعي والتفريق بينهما والتدقيق فى كل ما يقدم.. لكنه لا يستطيع لاتساع الأفق وعدم القدرة على التَمييز بين ما يفيد وما يجذبه إلى العكس.. وكأن الطفل بذلك واقع بلا إرادة تحت تأثير من يتحكم فى بث هذه المادة.