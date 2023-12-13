«نوير» يدخل التاريخ برقم جديد مع بايرن ميونخ

دخل الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، التاريخ، مساء أمس الثلاثاء، بعدما شارك في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وبدأ «نوير» في المباراة أساسيا ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته، حيث شارك في مباراته رقم 700 على مستوى الأندية مع بايرن ميونخ وشالكة، وحافظ على نظافة شباكه في 318 مباراة منها.

وعبر «نوير» عن سعادته بهذا الإنجاز التاريخي، قائلاً: "أنا فخور للغاية بهذا الإنجاز، وسعيد لأنني تمكنت من تحقيقه مع بايرن ميونخ، هذا النادي الذي أعشقه".

وقاد نوير بايرن ميونخ إلى التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف سجله كينجسلي كومان ليتصدر الفريق البافاري المجموعة الأولى برصيد 16 في حين ودع الفريق الإنجليزي البطولة.

ويعد نوير، البالغ من العمر 37 عاماً، أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم، وقد توج مع بايرن ميونخ بالعديد من الألقاب، أبرزها الدوري الألماني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين.

