إنتر ميلان وريال سوسيداد يتعادلان ويتأهلان لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل إنتر ميلان وريال سوسيداد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد تعادلهما السلبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي أقيمت مساء الثلاثاء.

وبهذا التعادل، يتصدر ريال سوسيداد المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الوصيف بنفس الرصيد.

وجاء تعادل إنتر ميلان وريال سوسيداد ليؤكد أن المجموعة الرابعة كانت الأكثر إثارة في دور المجموعات، حيث احتدمت المنافسة بين الفرق الأربعة لكن تفوق الفريق الإسباني والإيطالي في النهاية.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز بنفيكا على ريد بول سالزبورج 3-1، ليحتل المركز الثالث في المجموعة ويشارك في بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل أهداف بنفيكا أنخيل دي ماريا ورافا سيلفا وآرثر كابرال، بينما سجل هدف ريد بول سالزبورج الوحيد لوكا سوسيتش.

وبهذه النتيجة، يودع ريد بول سالزبورج دوري أبطال أوروبا بينما يتجه بنفيكا إلى بطولة الدوري الأوروبي.

