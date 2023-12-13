تعديل وزاري محدود في ماليزيا يشمل 5 وزراء

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أمس الثلاثاء، عن تعديل وزاري محدود شمل خمسة من الوزراء ونوابهم.

وقال رئيس الوزراء الماليزي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الماليزية - إنه "بإعادة الهيكلة للوزارات بناء على الاحتياجات الحالية التي تشمل بعض الوزارات، بما فيها وزارة الموارد الطبيعية والبيئة وتغير المناخ، فإنه يتم تقسيمها إلى وزارة تحول الطاقة والمرافق العامة، ووزارة الموارد الطبيعية والتغير المناخي والاستدامة البيئية، فيما تنفصل وزارة الاتصالات والإعلام الرقمي ليكون كل جزء منها على حدة".

وأضاف: "وتم تعيين جوهري عبد الغني وزيرًا للمزارع والسلع، وجوبيند سينغ ديو وزيرا للعالم الرقمي، والدكتور ذو الكفل أحمد وزيرا الصحة، وأمير حمزة عزيزان وزير المالية الثاني، وسيم تشي كيونج وزيرا للموارد البشرية، فيما تم تعيين الدكتورة نورعيني أحمد نائبة لوزيرة المرأة والأسرة والمجتمع، وإم كوالسيجاران نائب الوزير برئاسة مجلس الوزراء - شؤون القانون والإصلاح المؤسسي، ورمانان رماكريشنان نائب وزير تنمية رواد الأعمال والتعاونيات، وونج كاه ووه نائب وزيرة التربية، والدكتور ذو الكفل حسن نائب الوزير برئاسة مجلس الوزراء - الشؤون الإسلامية".