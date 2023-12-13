بفوز قاتل.. ريال مدريد يقلب الطاولة على يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

عاد ريال مدريد من بعيد، وقلب الطاولة على مضيفه يونيون برلين الألماني، ليفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "آندر آلتن فورستيري"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبدأ يونيون برلين المباراة بقوة وسجل هدفا عن طريق كيفن فولاند في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما أهدر النجم الكرواتي لوكا مودريتش، ركلة جزاء.

وضغط ريال مدريد في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدفين خلال 11 دقيقة، عن طريق المهاجم خوسيلو، في الدقيقتين 61 و72، وحاول يونيون برلين معادلة النتيجة، وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85 من خلال أليكس كرال، لكن الملكي فاجأ الفريق الألماني بهدف الفوز في الدقيقة 89، عن طريق داني سيبايوس.

وبهذا الفوز، أنهى ريال مدريد المجموعة الثالثة متصدرًا بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، ليتأهل إلى دور الـ16، بجانب نابولي الوصيف برصيد 10 نقاط، ثم سبورتنج براجا الثالث، ليتأهل إلى الدوري الأوروبي، بينما يتذيل يونيون برلين المجموعة بنقطتين.

