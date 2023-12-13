مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الثلاثاء، مرتفعًا 14.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11395 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 251 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جازادكو، وأميانتيت، والصناعات الكهربائية، وعلم، والغاز الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الحفر العربية، وأسمنت اليمامة، وسيرا، وولاء، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.63% و3.43%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 45.97 نقطة ليقفل عند مستوى 23659.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.