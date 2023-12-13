موسكو: تقدم كبير للقوات الروسية في زابوريجيا

أعلنت موسكو، أمس، إحراز قواتها تقدمًا كبيرًا في محور زابوريجيا، جنوبي أوكرانيا، في دليل على تكثيف ضغوطها على الأرض، بحسب مراقبين، فيما أفاد الجيش الأوكراني أن روسيا تكثف هجماتها على طول خط الجبهة التي تمتد على حوالي ألف كيلومتر.

وللمرة الثالثة خلال عام، يجوب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أروقة الكونغرس الأمريكي الذي يشهد مداولات مشدودة جدًا حول المساعدة الإضافية لكييف.

وحققت القوات الروسية، تقدمًا ميدانيًا كبيرا في منطقة زابوريجيا، جنوبي أوكرانيا، بحسب تأكيدات حاكم المنطقة، يفغيني باليتسكي. فيما يواصل الجيش الروسي هجومه الكثيف في محيط أفديفكا، وماريينكا، النقطتين الساخنتين على الجبهة الشرقية، على ما قال القائد الأوكراني للمنطقة، أولسكندر تارانفسكي، الذي أكد أن قواته صامدة بحزم في مواقعها. في الغضون، وصل زيلينسكي إلى الكونغرس للقاء قادة في مجلسي الشيوخ، والنواب قبل أن يتوجه إلى البيت الأبيض، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي، جو بايدن.

وقال الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ستكون هذه زيارته الأهم. واعتبر الكرملين أن أي مساعدة أمريكية جديدة لأوكرانيا ستشكل إخفاقًا كبيرًا، وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن عشرات مليارات الدولارات التي ضخت لأوكرانيا لم تساعدها على النجاح في ميدان المعركة. وعشرات مليارات الدولارات الإضافية التي ترغب بها أوكرانيا سيكون مصيرها الإخفاق الكبير.

وأضاف العديد من إخفاقات أوكرانيا في ساحة المعركة تؤدي إلى اهتزاز القارب (زعزعة الأوضاع) داخل البلاد، وانخفاض نفوذ السلطات فيها. وأجاب بيسكوف، عن سؤال حول ما إذا كان بديل زيلينسكي، يمكن أن يسهم في التحول إلى التسوية الدبلوماسية للصراع: «هنا، ربما ما زلنا نتحدث عن المدى الطويل، وبطبيعة الحال، لدى الأجهزة الخاصة معلومات محددة خاصة بها، على أساسها يتم استخلاص هذه الاستنتاجات.

واستطرد: لكن الحقيقة في أن العديد من الإخفاقات التي تحدث باستمرار في أوكرانيا، تؤدي بالطبع إلى أرجحة الزورق، وزعزعة نفوذ السلطات؛ وهذا بالفعل أمر يشاهد بالعين المجردة. وذكر بيسكوف أن موسكو ستتابع عن كثب اللقاء بين بايدن وزيلينسكي. وبين أن المساعدات الغربية لكييف لن تستطيع تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة.

إلى ذلك، وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية أوهايو، جيمس ديفيد فانس، زيارة زيلينسكي بالمشينة. وقال: علينا أن نمر بعملية مهينة للغاية عندما يأتي زيلينسكي ويطالب دافعي الضرائب الأمريكيين، بمنحه 61 مليار دولار أخرى، هذه هي المهزلة الأكثر خزيًا التي رأيتها». وأضاف: إنها (زيارة زيلينسكي) مخزية تمامًا.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، مايك لي، أن أعضاء المجلس لن يستمعوا لتعليمات زيلينسكي. ووفقًا له، تتبادر إلى الأذهان أسباب مشروعة كثيرة للاختلاف مع زيلينسكي، الذي سيتم استقباله في الكابيتول هيل، كما أن رعاية المصالح الأمريكية ليست جزءًا من واجبات الضيف.

وأردف السيناتور: لكنها (المصالح الأمريكية) جزء من واجباتنا، ولن نتبع تعليماته (زيلينسكي).