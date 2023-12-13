بايرن ميونخ يحطم آمال مانشستر يونايتد ويطرده من دوري أبطال أوروبا

حطم بايرن ميونخ آمال مانشستر يونايتد، وطرده من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بضغط قوي على مرمى بايرن ميونيخ، وكاد أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 15 عن طريق راسموس هويلوند، لكن تسديدته تصدى لها مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ ببراعة.

وفي الدقيقة 30، كاد بايرن ميونيخ أن يسجل هدف التقدم عن طريق ليروي ساني، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى مانشستر يونايتد.

وفي الشوط الثاني سجل بايرن ميونخ هدف الفوز في الدقيقة 71، عن طريق الفرنسي كينجسلي كومان، الذي انفرد بالمرمى من تمريرة سحرية لهاري كين وسدد الكرة على يمين الحارس أندريه أونانا.

وحاول مانشستر يونايتد العودة إلى المباراة، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونخ بهدف نظيف.، وتسببت هذه الخسارة في أزمة كبيرة لمانشستر يونايتد، الذي يعاني من تراجع كبير في مستواه في الموسم الحالي.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوغو دالوت، هاري ماجواير، رافايل فاران، لوك شاو

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، سفيان أمرابط، أنتوني، برونو فيرنانديز، أليخاندرو جارناتشو

الهجوم: راسموس هويلوند



تشكيل بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي، دايوت أوباميكانو، مين جاي كيم، ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون غوريتسكا، كينغسيلي كومان، جمال موسيالا، ليروي ساني

الهجوم: هاري كين

وبذلك، تأهل بايرن ميونخ إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، برصيد 16 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بينما تأهل كوبنهاجن الدنماركي الوصيف برصيد 8 نقاط، وجاء جالاتا سراي ثالثا برصيد 5 نقاط، ليتأهل للعب إلى الدوري الأوروبي، وأخيرا مانشستر يونايتد برصيد 4 نقاط.

