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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

لمساعدة المنتحرين.. كندا تلقي القبض على رجل يرسل السم إلى 40 دولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت السلطات الكندية القبض على رجلِِ كندي بتهمة إرسال السُم، واتُهم أيضًا بارتكاب 14 جريمة قتل.

وذكرت وسائل إعلام غربية أنه أُلقي القبض على كينيث لوي، البالغ من العمر 57 عامًا، فيما يتعلق بإرسال السموم في مايو، وفي أغسطس، اتهمته شرطة مقاطعة أونتاريو بـ 14 تهمة تتعلق بتقديم المشورة أو المساعدة على الانتحار.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون الكندي، أمس الثلاثاء، إنهم اتهموا لوي بـ 14 تهمة قتل من الدرجة الثانية.

وأوضح المحققون أن المتهم قام بتشغيل عدة مواقع إلكترونية تبيع مادة يمكن أن تكون مميتة بجرعات كبيرة، وكان ضحايا هذه المادة في مدينة أونتاريو رجالاً ونساء تتراوح أعمارهم بين 16 و36 عامًا.

ويعتقد أن لوي أرسل أكثر من 1200 طرد إلى 40 دولة، كما بدأت السلطات في بريطانيا وأمريكا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا تحقيقًا في القضية.
 

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