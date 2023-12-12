بنزيما يدخل تاريخ كأس العالم للأندية.. ويتفوق على ميسي

دخل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدة السعودي، التاريخ، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 4 نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية.

سجل بنزيما هدف الاتحاد الثالث في المباراة التي جمعته أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية على ملعب الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

جاء هدف بنزيما في الدقيقة 40 من المباراة، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في كأس العالم للأندية، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة التاريخيين متساويا مع جاريث بيل، وخلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الـ7 أهداف، وتفوق على ميسي صاحب الـ5 أهداف.

وسبق لبنزيما أن سجل في كأس العالم للأندية في أعوام 2014 و2018 و2022.

وانتهت المباراة بفوز اتحاد جدة بثلاثة أهداف نظيفة ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية.