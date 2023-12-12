دوري أبطال أوروبا.. التعادل يسيطر على الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ

سيطر التعادل السلبي عن مجريات الشوط الأول بين فريقي مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بضغط قوي على مرمى بايرن ميونيخ، وكاد أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 15 عن طريق راسموس هويلوند، لكن تسديدته تصدى لها مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ ببراعة.

وفي الدقيقة 30، كاد بايرن ميونيخ أن يسجل هدف التقدم عن طريق ليروي ساني، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى مانشستر يونايتد.

وواصل الفريقان تبادل الهجمات في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، لكن دون أن يتمكن أي منهما من تسجيل هدف التقدم.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بايرن ميونيخ الصدارة برصيد 13 نقطة، ويحتاج الفريق الإنجليزي للفوز من أجل التأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوغو دالوت، هاري ماجواير، رافايل فاران، لوك شاو

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، سفيان أمرابط، أنتوني، برونو فيرنانديز، أليخاندرو جارناتشو

الهجوم: راسموس هويلوند



وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي، دايوت أوباميكانو، مين جاي كيم، ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون غوريتسكا، كينغسيلي كومان، جمال موسيالا، ليروي ساني

الهجوم: هاري كين

ترتيب المجموعة الأولى وعدد النقاط:

بايرن ميونيخ - 13

كوبنهاجن - 5

جالطة سراي - 5

مانشستر يونايتد - 4