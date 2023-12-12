"للأشرار فقط" يشارك في الدورة الـ 55 لمعرض الكتاب المقبل

تقدم دار الكنزي خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة كتابا تحت عنوان للأشرار فقط للكاتبة مي ياقوت .

يعد الكتاب هو الرابع للكاتبه التي تضمن كتابيها الأولين ليل وسفاح جبال بكر رصد احوال مصر عقب ثورة يناير وحتى الثلاثين من يونيو من خلال احداث قصة " شفيق" و" الصحفيه فريدة علم الدين" والضابط علاء أبو المجد " والإرهابي" ابو الفداء" في حبكه درامية مستوحاة من أحداث حقيقية لتنتقل في كتابها الثاني مؤلفة للطفل " أطفال وأبطال" والذي صدر عن قطاع أمن القاهرة ليحكي للاطفال بما نحتفل بعيد الشرطه من خلال قصة خيالية تدور بين الماضي والحاضر والمستقبل بين الاطفال وجدهم مستعرضين عددا من الخدمات الشرطيه طوال الاحداث وحقوق المواطن وواجباته.

فيما يأتي الكتاب الثالث فى فحواه مختلفا حيث يتحدث عن تأثير الاسره والأشخاص المؤثرون والاقارب في حياة الابناء وسلوكياتهم كما يتحدث عن المحبطون وعدد من النماذج السلبيه وتستعرضها من خلال نماذج حقيقيه في المجتمع .

جاء في كلماته " انا هنا لأصرخ نيابة عن أحياء أموات لايقوون على الصراخ بعدما عجزت أرواحهم عن الخلاص .. اصرخ في وجه الأشرار الكائنين في هذه الحياه او بداخل كل منا .. خاصة الى اباء وامهات اذوا فخلقوا تعساء ومؤذيين بالوراثه وربما مجرمين.. خطابات تحمل الغاز فكتها شفرة امسكت بخيوط القصص من البداية .. فكانت البداية طفولة مظلمة قبل الحرية المحتومه".

ياقوت رأست قسم الحوادث بجريدة الجمهوريه ثم مساعدا لمدير التحرير للملف الأمني والفت اول حلقات كرتونيه اشرف عليها قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية " فطين وبلبل" واول فيلم كرتون سينما مصري تو دي يحكي بطولات سلاح الطيران المصري بعنوان " سكاي دراجون" واول فيلم كرتون يحكي بطولة ضباط الشرطة في ملحمة الاسماعلية بعنوان " ابطال الى الابد" ومؤخرا صدر لها في عيد الشرطه كتاب بعنوان " اطفال وابطال"