إشبيلية يخسر أمام لانس في الوقت القاتل ويودع دوري أبطال أوروبا

خسر فريق إشبيلية أمام نظيره لانس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسيطر إشبيلية على مجريات المباراة في الشوط الأول، وحاول تسجيل هدف التقدم، لكن دفاع لانس كان متماسكًا.

وفي الشوط الثاني، سجل برزيمسلاف فرانكوفسكي هدف التقدم لصالح لانس في الدقيقة 63، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وحاول إشبيلية العودة إلى المباراة، وحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 79، نفذها سيرجيو راموس وأهدرها، ولكن تمت إعادتها من جديد بسبب تحرك الحارس عن خط المرمى، وتمكن من تسجيل هدف التعادل لصالح إشبيلية في الدقيقة 80، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة 96، سجل أنجيلو فولغيني هدف الفوز لصالح لانس، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد لانس إلى 8 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثانية، لينتقل إلى ملحق الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند نقطتين فقط في المركز الرابع والأخير ليودع دوري أبطال أوروبا.