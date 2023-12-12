محافظ دمياط: غلق اللجان الانتخابية بعد ملحمة تألقت فيها السيدات

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، غلق اللجان الانتخابية مع انتهاء الانتخابات الرئاسية التى استمرت على مدار ثلاثة أيام وتسليم صناديق الاقتراع تمهيدًا لعملية الفرز ،جاء ذلك خلال ترؤسها لغرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة العملية الانتخابية..

وأشارت " محافظ دمياط " الى أن اللجان الانتخابية شهدت إقبال كبير من الناخبين بجميع مراكز ومدن المحافظة ، حيث تواجد المواطنين بكثافة بمراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم ، والمشاركة فى هذا الحدث الوطنى الهام،

فى هذا السياق،، أشادت" الدكتورة منال عوض " بالملحمة الوطنية التى جسدها المواطن و المرأة المصرية..

كما أشادت بجهود كافة الجهات لخروج المشهد الانتخابى بصورة مشرفة تليق بإسم مصر، موجهة الشكر إلى القضاة والمستشارين على دورهم الكبير فى الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة عملية التصويت خلال اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية التى انطلقت أول أمس الأحد .

واطمأنت " المحافظ " على انتظام عملية التصويت بجميع اللجان على مستوى المحافظه، وتوافد الناخبين على مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم تحت مظلة من الإجراءات المكثفة وتأمين كامل لتوفير مناخ ملائم للمواطنين.

وأشارت الى أنه تم تخصيص ٥ لجان للوافدين على مستوى المحافظه " محطة القطارات بمدينة دمياط، مستشفى ميناء دمياط البحرى، المعهد الفنى التجارى بالمنطقة الصناعية، مبنى نادى الوافدين والعاملين داخل جامعة دمياط ومدارس رأس البر الرسمية بجوار الصالة الرياضية المغطاة " ، للتيسير على غير المتواجدين بمحل اقامتهم بممارسة حقهم الدستورى.