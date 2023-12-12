أرسنال وإيندهوفن يتعادلان في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق أرسنال مع مضيفه إيندهوفن الهولندي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "فيليبس"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسيطر أرسنال على مجريات المباراة في الشوط الأول، وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق نيكيتاه في الدقيقة 42، بعد عرضية من بوكايو ساكا.

وفي الشوط الثاني، تعادل إيندهوفن عن طريق فيرتيسين في الدقيقة 50، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأنهى أرسنال مرحلة المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وخلفه إيندهوفن برصيد 9 نقاط، وتعرض النجم المصري محمد النني للإصابة في الدقيقة 62، وغادر المباراة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: ريجنالد ليندوف، جوليان كولاسيناك، جابرييل ماغالهايس، كيران تيريير

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، محمد النني، كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا، إدوارد نيكيتاه، بيرند لنو

وبهذا التعادل، أنهى أرسنال مرحلة المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، متفوقًا على إيندهوفن صاحب المركز الثاني.