الانتخابات الرئاسية 2024.. الشباب يكتسح في المشاركة بنسبة 58‎%‎

كشف مصدر داخل غرفة العمليات المركزية لوزارة الشباب والرياضة عن مشاركة الشباب فى العملية الانتخابية بنسبة تفوق 58‎%‎ من اجمالي عدد الناخبين علي مستوي الجمهورية

والتي انطلقت يوم الأحد الماضي لمدة ثلاثة أيام، داخل 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزاً انتخابياً ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" تابعت عن كثب سير العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية للوزارة، وأنا سعيد للغاية بمشاركة الشباب المصري في الانتخابات بكثافة طوال أيام الانتخابات خاصةً في الساعات الأخيرة، وهذا دليل على الوعي السياسي لدى الشباب، وحرصهم على المشاركة في صنع مستقبل بلدهم".

واضاف وزير الشباب فى تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز عقب غلق باب الانتخابات أن الوزارة عملت علي توفير كافة التسهيلات اللازمة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان حق كل ناخب في الإدلاء بصوته، ونوجه الشكر للمواطنين على التزامهم بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات، والظهور بهذه الصورة المشرفة".

وأشار إلى أن التفاعل الكبير من الشباب المصري في العملية الانتخابية يؤكد أن الشباب هم جيل المستقبل، وأنهم يتحملون مسؤولياتهم تجاه بلدهم، وأدعو جميع الشباب إلى الاستمرار في المشاركة في العملية السياسية، والتعبير عن آرائهم بكل حرية في كافة الاستحقاقات الإنتخابية"

وانطلقت يوم الأحد الماضي الانتخابات الرئاسية لمدة ثلاثة أيام، داخل 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزاً انتخابياً ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

