رئيس لجنة المتابعة بالمنوفية: انتهاء التصويت في كافة لجان المحافظة وبدء فرز الأصوات

قال المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس لجنة المتابعة في محافظة المنوفية، إن التصويت في المحافظة سار بانتظام على مدار 3 أيام.

وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": أن التصويت انتهى في جميع اللجان وبدأ الفرز في محافظة المنوفية.

وقال المستشار ثروت عامر رئيس اللجنة العامة بمركز الباجور، إن هناك 54 مقرا و60 لجنة فرعية، وعدد الناخبين المقيدين في اللجنة العامة 255 ألفا و497 ناخبا، وانتهى التصويت في الساعة التاسعة، ومازالت بعض اللجان القليلة مستمرة في التصويت للحاضرين، ولجان أخرى أنهت التصويت وبدأت إجراءات الفرز.

وأضاف عامر في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، إن الانتخابات كانت عرسا ديمقراطيا، وتم التصويت على مدار 3 أيام دون أي ملاحظات من مؤسسات المجتمع المدني.