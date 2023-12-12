مطار بيروت يغرق بمياه الأمطار.. شاهد

هطلت الأمطار بغزارة على معظم أنحاء دول العالم اليوم الثلاثاء لكنها كانت غزيرة في لبنان مما تسبب في غرق بعض الأماكن مثل مطار بيروت، وانتشرت فديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مشاهد لمطار بيروت الدولي يغرق بالمياه، بعد هطول الأمطار بغزارة صباح اليوم.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدوهات لتدفق المياه إلى قاعات مطار رفيق الحريري، في العاصمة بيروت، إذ اضطر المسافرون لحمل حقائبهم والسير في المياه، كما رفعت المطاعم كراسيها في محاولة للحد من الأضرار المادية.

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وتوقعت الأرصاد الجوية في لبنان، أن حالة عدم استقرار سوف تؤثر على لبنان والمنطقة، تحمل الكثير من الأمطار، بدءًا من اليوم الثلاثاء ليلاً حتى صباح يوم الخميس المقبل.

https://t.me/Sputnik_Arabic/140594