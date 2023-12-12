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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مطار بيروت يغرق بمياه الأمطار.. شاهد

أرشيفية
أرشيفية
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هطلت الأمطار بغزارة على معظم أنحاء دول العالم اليوم الثلاثاء لكنها كانت غزيرة في لبنان مما تسبب في غرق بعض الأماكن مثل مطار بيروت، وانتشرت فديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مشاهد لمطار بيروت الدولي يغرق بالمياه، بعد هطول الأمطار بغزارة صباح اليوم.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدوهات لتدفق المياه إلى قاعات مطار رفيق الحريري، في العاصمة بيروت، إذ اضطر المسافرون لحمل حقائبهم والسير في المياه، كما رفعت المطاعم كراسيها في محاولة للحد من الأضرار المادية.

https://t.me/Sputnik_Arabic/140594

وتوقعت الأرصاد الجوية في لبنان، أن حالة عدم استقرار سوف تؤثر على لبنان والمنطقة، تحمل الكثير من الأمطار، بدءًا من اليوم الثلاثاء ليلاً حتى صباح يوم الخميس المقبل.

https://t.me/Sputnik_Arabic/140594

الأمطار بيروت مطار لبنان