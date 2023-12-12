دوري أبطال أوروبا.. كوبنهاجن وجالطة سراي يدفعان بتشكيل هجومي في مباراة حاسمة

أعلن كوبنهاجن وجالطة سراي عن تشكيلتين متوازنتين في مواجهة حاسمة بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب باركن ستاديون، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يدخل كوبنهاجن المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بينما يحتل جالطة سراي المركز الرابع برصيد 5 نقاط أيضًا.

جاء تشكيل كوبنهاجن كالتالي:

حراسة المرمى: كاميل غرابارا

خط الدفاع: إيليا جيليرت، دينيس فافرو، بيتر أنكيرسين، كيفين ديكس

خط الوسط: ديوغو جونسالفيس، راسموس فالك، لوكاس ليراجير، إلياس العاشوري

الهجوم: فيكتور كلايسون، محمد اليونسي

ويعتمد مدرب جيس ثورب كوبنهاجن على تشكيلة متوازنة، حيث يضم الفريق عناصر هجومية قوية مثل كلايسون واليونسي، بالإضافة إلى عناصر دفاعية صلبة مثل جيليرت وفافرو.

على جانب آخر، يعتمد المدرب أوكان بوروك على تشكيلة متوازنة، حيث يضم الفريق عناصر هجومية قوية مثل إيكاردي وزاها، بالإضافة إلى عناصر دفاعية قوية مثل سانشيز وبورداكسي.

جاء تشكيل جالطة سراي كالتالي:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا

خط الدفاع: ساشا بوي، دافينسون سانشيز، عبد الكريم بارداكسي، أنجيلينو

خط الوسط: لوكاس توريرا، كان ايهان، تيتي، كريم أكتورك أوغلو

الهجوم: ويلفريد زاها، ماورو إيكاردي

ويسعى كوبنهاجن وجالطة سراي للفوز في المباراة وحصد النقاط الثلاث، من أجل التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



ترتيب المجموعة الأولى وعدد النقاط:

بايرن ميونيخ - 13

كوبنهاجن - 5

جالطة سراي - 5

مانشستر يونايتد - 4