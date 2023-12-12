محافظ القاهرة: مد التصويت في 8 لجان بالانتخابات الرئاسية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق لجان الانتخاب بالعاصمة فى موعدها بعد انتهاء اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية والتى جرت خلال أيام ١٠ ، و١١ ، و١٢ ديسمبر الجارى عدا ٨ لجان بعدد من أحياء العاصمة تم مد العمل بهم نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين .

وسيتم استمرار العمل بهذه اللجان حتى إدلاء آخر ناخب بصوته ومن بينها لجنتين بالمنطقة الشرقية بحى شرق مدينة نصر ، ولجنتين بالمنطقة الجنوبية بحيي الخليفة والمعصرة، ولجنتين بالمنطقة الشمالية بحيي الشرابية ، وحدائق القبة ، ولجنتين بالمنطقة الغربية بحى غرب القاهرة .

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد وممثلى كافة الجهات المعنية بالانتخابات .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى طوال أيام الانتخابات كما شهدت لجان العاصمة إقبالًا كثيفًا من المواطنين على التصويت فى كافة أحياء القاهرة .

وأشاد بوعي المواطنين وتوافدهم الكثيف للإدلاء بأصواتهم مما أظهر للعالم حضارة المصريين وإصرارهم على رسم مستقبلهم بأيديهم.

وأكد محافظ القاهرة أن الانتخابات الرئاسية جرت بشفافية وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر مشيدًا بحرص المواطنين على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وللحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإعلاء قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة .

ووجه الشكر لاعضاء غرفة عمليات الانتخابات بالمحافظة وكافة الجهات المعاونة على جهودهم التى ساعدت المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة، مثمنًا دور مديرية أمن القاهرة فى تأمين الانتخابات .