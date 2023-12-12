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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: نتنياهو يجب أن يغير حكومته وإسرائيل ستخسر الدعم العالمي

بايدن
بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إن إسرائيل تفقد الدعم بسبب عملياتها العشوائية، وقصف غزة وأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يغير حكومته المتشددة، مما يكشف عن صدع جديد في العلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

كانت تصريحات بايدن، التي أدلى بها للمانحين لحملة إعادة انتخابه عام 2024، هي الأكثر انتقادًا حتى الآن لتعامل نتنياهو مع حرب إسرائيل في غزة، وتظهر تناقض صارخ مع احتضانه الحرفي والسياسي لنتنياهو بعد أيام من قيام مقاتلي حماس بهجوم 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وقال بايدن: يمكن لأمن إسرائيل أن يعتمد على الولايات المتحدة، لكن الآن لديها ما هو أكثر من الولايات المتحدة، لديها الاتحاد الأوروبي، ولديها أوروبا، ولديها معظم دول العالم، لكنهم بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي الذي يحدث”. 

 

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن