دوري أبطال أوروبا.. سانشيز يقود هجوم إنتر ميلان أمام ريال سوسيداد

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويعتمد المدرب سيموني إنزاجي على تشكيلة هجومية، خاصة وأن الفريق يحتاج إلى الفوز من أجل التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال كمتصدر للمجموعة الرابعة.

يشارك تورام وسانشيز في خط الهجوم، بعد أن سجلا هدفين في آخر مباراتين للفريق في الدوري الإيطالي كما يشارك في خط الوسط كوادرادو، الذي يتمتع بالسرعة والمهارات الفردية، بالإضافة إلى كالهانغولو، الذي يُعد من أفضل اللاعبين في الفريق.

جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: ماتيو دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، كارلوس أوجوستو

خط الوسط: خوان كوادرادو، دافيد فراتسي، هاكن كالهانغولو، هنريك مخيتريان، فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام، أليكسيس سانشيز

ويدخل إنتر ميلان المباراة وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز الأول برصيد 11 نقطة أيضًا.