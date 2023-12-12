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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بالصور.. مصر تشارك بـ "ترنيمة الصحراء" في مهرجان الشارقة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شهد جمهور الدورة السابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي العرض المصري ترنيمة الصحراء للمخرج انتصار عبدالفتاح.
العرض من إنتاج فرقة المسرح الصوتي، تمثيل عايدة فهمي وسعيد صديق، هاني عبد الحي ومشاركة صوتية للراحل هناء عبد الفتاح، بالإضافة إلى نهى مندور، نسمة عادل، فيروز عبدالفتاح، آية أحمد، آن توماس، إضاءة ياسر شعلان، صوت مينا العريان، تأليف متولي حامد، أزياء محمد الغرباوي.
فمن عمق عالم الصحراء السحري بأصواته ونداءاته وطقوسه وملامحه الأسطورية، يجيء الشاب الذي قدم من بعيد، وينتظر الخالة التي تعمل على عجلة الفخار والطين، فتسمع من خلال دوران هذه العجلة من أصداء لغة الصحراء وحكمها، فيما يجلس الخال وسط مشهد من الرمال، متأملاً في ملامحه وعالمه الخاص، وما يحتويه من أسرار وغموض، ثم يأتي الشاب بطل الحكاية، ويقترب من هذا العالم محاولاً تفكيك رموزه.
ونكتشف أن الشاب في بحث دائم منذ سنوات عن السر الأعظم، الذي استقاه مخرج العرض من الطقوس والتعاليم في كتاب "الخروج إلى النهار" أو "كتاب الموتى الفرعوني".

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مهرجان افتتاح مسرح عرض فرقة