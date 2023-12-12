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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يريح نجومه أمام يونيون برلين

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل لاعبيه لمواجهة يونيون برلين، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

جاء التشكيل الأساسي للريال كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، ألابا، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، سيبايوس، بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو، رودريجو جويس.

وأراح أنشيلوتي عددًا من نجومه الأساسيين أمثال توني كروس وأنتونيو روديجر وفيرلاند ميندي وإبراهيم دياز بعدما ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة، بينما ودع يونيون برلين البطولة، بتواجده في المركز الأخير برصيد نقطتين.
 

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