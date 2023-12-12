دوري أبطال أوروبا.. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام مانشستر يونايتد

يعتمد بايرن ميونيخ على تشكيلة قوية في مواجهة مانشستر يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

اعتمد جوليان ناجلسمان المدير الفني للنادي البافاري، على تشكيلة هجومية قوية تضم هاري كين وليروي ساني، وجمال موسيالا، الذي يُعد من اللاعبين الواعدين في أوروبا.

جاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي، دايوت أوباميكانو، مين جاي كيم، ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون غوريتسكا، كينغسيلي كومان، جمال موسيالا، ليروي ساني

الهجوم: هاري كين

يبدأ بايرن ميونيخ المباراة وهو يحتل الصدارة في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

