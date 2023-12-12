دوري أبطال أوروبا.. مانشستر يونايتد يدفع بتشكيل هجومي أمام بايرن ميونيخ

أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بايرن ميونيخ الصدارة برصيد 13 نقطة.

جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوغو دالوت، هاري ماجواير، رافايل فاران، لوك شاو

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، سفيان أمرابط، أنتوني، برونو فيرنانديز، أليخاندرو جارناتشو

الهجوم: راسموس هويلوند

ويعتمد المدرب إريك تن هاج على سياسة الهجوم في مواجهة بايرن ميونيخ، خاصة وأن الفريق يحتاج إلى الفوز بأربعة أهداف أو أكثر من أجل التأهل إلى دور الـ16.

ودفع تين هاغ باللاعب راسموس هويلوند في خط الهجوم، بعد أن سجل اللاعب النرويجي هدفين في آخر مباراتين للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك أيضًا في خط الهجوم أنتوني، الذي يتمتع بالسرعة والمهارات الفردية، بالإضافة إلى برونو فيرنانديز، الذي يقود الفريق في صناعة اللعب.