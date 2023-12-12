انتخابات الرئاسة 2024.. الحكم الدولي لكمال الأجسام يُدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالسيدة زينب

أدلى محمد محسن، سكرتير عام لجنة الحكام العليا في الاتحاد المصري لكمال الاجسام والحكم الدولي المحترف اليوم الثلاثاء، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت انتخابات رئاسة الجمهورية يوم الأحد الماضي.

وحرص محسن، على الإدلاء بصوته، وذلك في لجنته الانتخابية بمدرسة السيده زينب الابتدائية في السيده زينب القاهرة.

وأكد محسن على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، خاصة أنها واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وتشهد مقار اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.